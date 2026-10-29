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    Россиян предупредили, что сухой воздух снижает работоспособность

    Недостаток влажности в отопительный сезон приводит к пересыханию слизистых дыхательных путей и ослабляет их защитные функции. Об этом рассказал генеральный директор управляющей компании «Гранель Гарант» Александр Христенко, сообщает NEWS.ru.

    Христенко рекомендовал не перегревать квартиру: комфортный микроклимат зависит от температуры, влажности и воздухообмена. Оптимальная температура в жилой комнате — примерно +20–22 градуса. Более высокая температура высушивает воздух, а длительное пребывание в жарком помещении может вызывать утомление и снижать работоспособность.

    Эксперт посоветовал проветривать комнаты даже зимой — два-три раза в день по 10–15 минут. Это помогает удалить накопившийся углекислый газ, запахи и бытовые загрязнители, пишет «Свободная пресса».

    По словам Христенко, относительную влажность в холодный период стоит поддерживать на уровне 30–45%. Если показатель регулярно опускается ниже этого диапазона, можно использовать бытовой увлажнитель. При низкой влажности пыль дольше остается в воздухе, поэтому эксперт также рекомендовал влажную уборку.

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