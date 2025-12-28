В Госдуме дали совет россиянам, куда вложить 13-ю зарплату

Депутат Аксаков: 13-ю зарплату можно направить на депозит и купить гособлигации

В Госдуме предложили два варианта использования 13-й зарплаты: открыть депозит или приобрести государственные облигации. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства», — сообщил депутат.

Он отметил, что можно вкладывать средства в фондовый рынок, например приобретая государственные облигации, что может обеспечить солидный доход с предсказуемыми выплатами.

При этом работодатель не обязан давать 13-ю зарплату — такую выплату не предусматривает трудовое законодательство, она зависит исключительно от внутренних правил компании. Это дополнительная выплата от работодателя в конце года, обычно в декабре.

Ранее президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф также отметил, что денежный бонус по итогам года лучше вложить, а не потратить. Например, положить на вклад Сбербанка под проценты.