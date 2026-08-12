В Госдуме предложили повысить МРОТ в 2,5 раза

Депутат Воробьев: нужно повысить МРОТ до 60 тыс. рублей и ввести 13-ю зарплату

В России нужно увеличить уровень МРОТ до 60 тысяч рублей и ввести 13-ю зарплату. Такое мнение на пресс-конференции НСН озвучил депутат Госдумы Александр Воробьев.

По его словам, официальная статистика по доходам населения не всегда отражает реальную ситуацию. Парламентарий обратил внимание, что модальная зарплата находится на уровне 50 тысяч рублей, медианная — не более 70 тысяч, тогда как средняя — порядка 106 тысяч рублей.

«Если мы посмотрим на минимальный размер оплаты труда, то он составляет у нас 17 тысяч рублей. Прожиточный минимум — 43 тысячи рублей. Они отличаются почти в три раза. Предлагаем повысить МРОТ до 60 тысяч рублей, ввести 13-ю зарплату», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин добавил, что каждый год растет число граждан, которые обращаются за матпомощью. Большая часть — пенсионеры.

«Пенсия — от 21 до 23 тысяч рублей. Если приходит заявитель с пенсией в 30 тысяч рублей, по законодательству он считается зажиточным», — объяснил Чистюхин.

В 2026 году базовый федеральный МРОТ в России составляет 27 093 рубля в месяц.

Ранее россиянам озвучили нужный для максимального ИПК размер зарплаты пенсионера.