В Роструде разъяснили, должен ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату

Работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату — такую выплату не предусматривает трудовое законодательство, она зависит исключительно от внутренних правил компании. Об этом напомнили в Роструде .

В ведомстве пояснили, что 13-я зарплата — это не отдельный вид обязательного дохода, а форма премии. Понятие появилось еще в советское время, когда работников по итогам года поощряли выплатой в размере месячного оклада. Сегодня эта практика сохранилась в ряде организаций, но носит добровольный характер.

В Роструде подчеркнули, что обязанность по выплате 13-й зарплаты возникает только в том случае, если она закреплена во внутренних документах компании — правилах внутреннего трудового распорядка, положении о премировании, коллективном или трудовом договоре. Если таких условий нет, требовать выплату работник не может.

Чтобы узнать, положена ли 13-я зарплата, Роструд советует обратиться в отдел кадров.

Президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф ранее порекомендовал не тратить денежный бонус по итогам года, а положить на вклад.