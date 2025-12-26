Это всегда премия. Юрист Кофанов раскрыл миф о 13-й зарплате

Так называемая 13-я зарплата не предусмотрена трудовым законодательством и не является гарантированной выплатой для работников. Об этом сообщил Telegram-каналу 360.ru юрист по трудовому праву, генеральный директор NS Consulting Дмитрий Кофанов.

По его словам, подобная выплата представляет собой годовую премию, условия предоставления которой — включая размер и круг получателей — работодатель определяет самостоятельно. Компания вправе установить ее как фиксированную сумму для всех сотрудников либо как поощрение, зависящее от результатов работы.

«Работодатель самостоятельно устанавливает, кому, сколько и за что платить. Это может быть гарантированной суммой для всех или мотивирующим инструментом, который зависит от результатов работы», — пояснил Кофанов.

Юрист отметил, что порядок премирования должен быть закреплен во внутренних документах организации и доведен до сведения сотрудников. Прозрачные правила позволяют избежать споров и использовать премии как инструмент мотивации персонала.

В Роструде также напомнили, что 13-я зарплата не относится к обязательным выплатам и по закону считается формой премии. Ее выплата возможна только в том случае, если она прямо прописана во внутренних документах компании — положении о премировании, правилах трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре. При отсутствии таких условий требовать годовую премию работник не вправе.