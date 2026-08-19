Сегодня 06:28 «Мы же одна семья»: главные сигналы для сотрудников, что пора менять место работы Ольга Новгородова: задержки зарплаты — финансовый риск, а не дискомфорт Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru Эксклюзив

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Рынок труда давно перестал быть историей про «работу на всю жизнь», но решение об уходе остается одним из самых сложных. Особенно трудно отличить временную турбулентность, свойственную любому бизнесу, от системного разрушения. Когда за привычными терминами «гибкость» и «команда» начинают скрываться хаос и страх, как понять, что процесс зашел слишком далеко? И где та грань, после которой ждать улучшений бессмысленно?

Ред-флаг 1. Договоренности под ударом Каждый специалист, выходя на новое место, опирается на устный или письменный контракт — набор ожиданий, которые формируют границы профессиональной ответственности. И когда эти границы начинают размываться, стоит прислушаться к ощущениям, а не к красивым лозунгам, отметила в разговоре с 360.ru HR-специалист, бизнес-журналист Ольга Новгородова. «Это когда вам обещали одну роль, понятный объем задач и прозрачную систему дохода, а спустя месяц вы закрываете три вакансии, получаете „пока без KPI“ и слышите: „Мы же все здесь одна семья“. Особенно тревожно, если задерживают зарплату или выплаты начинают зависеть от настроения руководителя: это уже не дискомфорт, а финансовый риск», — объяснила эксперт. Финансовые риски, которые возникают на этом этапе, обладают важным свойством: они накапливаются, а не исчезают со временем. Когда руководство не дает четких ответов на прямые вопросы о деньгах, ситуация вряд ли улучшится сама собой.

Фото: РИА «Новости»

Ред-флаг 2. Климат в офисе: когда побеждает страх, а не результат Организационная культура проявляет себя не в корпоративных громких лозунгах, а в том, как компания реагирует на ошибки и инакомыслие. Открытое обсуждение проблем и право на провал — отличительные черты зрелого менеджмента, тогда как публичное унижение блокирует любую здоровую коммуникацию.

«Когда ошибки публично высмеивают, руководитель общается криком, решения принимаются в закрытом кабинете, а вопросы воспринимаются как нелояльность, в такой среде сотрудники перестают приносить плохие новости, прячут проблемы и начинают работать не на результат, а на личную безопасность. Токсичные коммуникации, микроменеджмент, хронические переработки и непрозрачность решений обычно идут одним пакетом», — пояснила Новгородова. Культура страха обладает коварным свойством: она маскируется под требовательность или высокую планку профессионализма. Однако требовательный руководитель требует результата, а деспотичный — беспрекословного подчинения, и эти вещи принципиально различны. Ред-флаг 3. Мнимая «гибкость» Динамичная среда и частые перестройки — норма для современного бизнеса, особенно в нестабильные времена. Однако существует принципиальная разница между вынужденными корректировками курса и полным отсутствием системы управления, где хаос выдается за гибкость. «Приоритеты меняются каждую неделю, задачи ставятся голосовыми в десять вечера, ответственность размыта, а у проекта нет ни цели, ни владельца, ни ресурсов. Разовая перестройка возможна в любой компании, но если хаос стал управленческой моделью, вы не развиваетесь, а бесконечно тушите чужие пожары. Это еще один серьезный ред-флаг», — отметила Ольга Новгородова.