«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «вилобоец»

Днем 12 августа в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение «вилобоец». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность частоты.

Послание передали в эфир в 15:31 по московскому времени.

«НЖТИ 43946 ВИЛОБОЕЦ 1162 5685», — прозвучало в эфире.

УВБ-76 начала вещание еще в 1975 году и из-за характерного звукового сигнала получила среди радиолюбителей название «Жужжалка». Есть множество версий о предназначении станции, однако суть загадочных сообщений остается неизвестной.

Существует легенда, из-за которой станцию называют «Радио Судного дня». Считается, что постоянное жужжание служит триггером для автоматической системы ядерного удара. Если сигнал пропадет, система якобы самостоятельно активирует запуск баллистических ракет.

В понедельник, 10 августа, УВБ-76 передала слово «нужник».