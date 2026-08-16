«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым загадочным сигналом

В пятницу радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», отправила в открытый эфир новое сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность частоты.

«НЖТИ 69014 ГРЕБЕНЩИK 1988 5197», — прозвучало сообщение в 09:20.

Коротковолновая радиостанция УВБ‑76 ведет вещание с 1976 года. Большую часть времени эфир заполнен только монотонными шумами, из-за которых ее начали называть «Жужжалкой».

В четверг, 13 августа, в эфир «Радиостанции Судного дня» прорвались слова-шифровки «звукошнек», «бурохиос» и «расценка». Что конкретно означали эти послания, неизвестно.