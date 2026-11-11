Новые сорта картофеля вывели в Новосибирске

Три новых сорта картофеля разработали в Институте цитологии и генетики СО РАН. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

Гибриды «Авангард», «Тайга» и «Атаман» готовят к госиспытаниям.

Сорт «Тайга» относятся к раннеспелым. Это актуально для Западной Сибири, где возможности культуры ограничивают короткий вегетационный период и резконтинентальный климат. У «Атамана» же — высокая урожайность, также он устойчив к засухе.

Создание новых сортов — одна из задач нового центра ИЦиГ СО РАН, который начали строить в Краснообске (поселок в Новосибирской области). Ученые планируют развивать применение генетических технологий для ускорения селекции пшеницы, ячменя и рапса. Центр объединит лаборатории ДНК-анализа, биохимии и выращивания растений, а также и ПЦР-диагностики.

Ранее стало известно, что садовод из Подмосковья вырастил несколько гигантских тыкв. Масса одной из них приближалась к 700 килограммам.