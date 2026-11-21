Роспотребнадзор увеличил норму дневного сна в детсадах
Роспотребнадзор увеличил норму дневного сна в детсадах до трех часов
Роспотребнадзор рекомендовал увеличить продолжительность дневного сна детей в возрасте от года до семи лет до 2,5–3 часов. Обновленные нормы содержатся в методических рекомендациях, сообщило РИА «Новости».
Ранее ведомство советовало отводить на отдых 2–2,5 часа.
Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до 1 года — не менее 14–15 часов, от 1 года до 7 лет — 12–12,5 часов, из которых дневной сон от 2,5 до 3», — заявили в Роспотребнадзоре.
Для младенцев ведомство посоветовало организовывать от двух до четырех периодов сна в день продолжительностью до двух часов каждый.
Детям от года до полутора лет рекомендовали спать дважды, суммарно до 3,5 часа. В возрасте от полутора до трех лет предусмотрели один дневной сон продолжительностью не менее трех часов.
Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендовал проводить с детьми подвижные эмоциональные игры непосредственно перед отдыхом.