Роспотребнадзор рекомендовал увеличить продолжительность дневного сна детей в возрасте от года до семи лет до 2,5–3 часов. Обновленные нормы содержатся в методических рекомендациях, сообщило РИА «Новости» .

Ранее ведомство советовало отводить на отдых 2–2,5 часа.

Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до 1 года — не менее 14–15 часов, от 1 года до 7 лет — 12–12,5 часов, из которых дневной сон от 2,5 до 3», — заявили в Роспотребнадзоре.

Для младенцев ведомство посоветовало организовывать от двух до четырех периодов сна в день продолжительностью до двух часов каждый.

Детям от года до полутора лет рекомендовали спать дважды, суммарно до 3,5 часа. В возрасте от полутора до трех лет предусмотрели один дневной сон продолжительностью не менее трех часов.

Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендовал проводить с детьми подвижные эмоциональные игры непосредственно перед отдыхом.