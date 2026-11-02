«Радиостанция Судного дня» вернулась в эфир после недельного молчания

Слово «Дуче» прозвучало в эфире «Радиостанции Судного дня» в понедельник, 2 ноября. Об этом сообщил отслеживающий трансляции «Жужжалки» телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Это первое сообщение в последний осенний месяц 2026 года после длительного молчания. Из данных телеграм-канала следует, что в последний раз слова в эфир радиостанции УВБ-76 прорывались ровно неделю назад, 26 октября.

Новая шифровка из слова «Дуче» прозвучала в 11:23 по-московскому времени.

В свой последний эфир в октябре в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали четыре зашифрованных сообщения со словами «Боевсбой», «Аропод», «Амадрилл» и «Ревонорд». При этом в последней радиограмме дикторы допустили ошибку в диктовке группы цифр и первоначально озвучили число 60962, которое после исправили на 50962.