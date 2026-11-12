Психолог Боронкина объяснила молчание опытных сотрудников на совещаниях

Опытные специалисты нередко предпочитают не высказываться на рабочих встречах из-за оценки рисков, а не отсутствия идей. Бизнес-психолог Екатерина Боронкина объяснила причины такого поведения, передает РИАМО .

Боронкина рассказала, что квалифицированные сотрудники замечают пробелы в данных и ограничения инициатив. Поэтому они избегают озвучивать непроработанные мысли.

В компаниях со строгой иерархией критику и несогласие с начальством могут воспринимать как нарушение субординации. Сотрудники опасаются потерять премию, повышение или возможность участвовать в интересных проектах. Молчание становится осознанной стратегией самосохранения, особенно если руководство прежде оставляло предложения без внимания.

Боронкина посоветовала руководителям заранее рассылать повестку совещаний, собирать письменную обратную связь и выдерживать паузы при обсуждении. Благодарность за неудобные вопросы поможет показать команде, что открытый диалог безопасен, сообщает kp.ru.