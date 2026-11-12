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    Психолог Боронкина объяснила молчание опытных сотрудников на совещаниях

    Психолог Боронкина: страх потерять премию мешает открыто обсуждать идеи

    Опытные специалисты нередко предпочитают не высказываться на рабочих встречах из-за оценки рисков, а не отсутствия идей. Бизнес-психолог Екатерина Боронкина объяснила причины такого поведения, передает РИАМО.

    Боронкина рассказала, что квалифицированные сотрудники замечают пробелы в данных и ограничения инициатив. Поэтому они избегают озвучивать непроработанные мысли.

    В компаниях со строгой иерархией критику и несогласие с начальством могут воспринимать как нарушение субординации. Сотрудники опасаются потерять премию, повышение или возможность участвовать в интересных проектах. Молчание становится осознанной стратегией самосохранения, особенно если руководство прежде оставляло предложения без внимания.

    Боронкина посоветовала руководителям заранее рассылать повестку совещаний, собирать письменную обратную связь и выдерживать паузы при обсуждении. Благодарность за неудобные вопросы поможет показать команде, что открытый диалог безопасен, сообщает kp.ru.

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