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    Психолог Абравитова предупредила о рисках отношений с зависимым партнером

    Клинический психолог Марианна Абравитова предупредила: отношения с партнером, который борется с зависимостью или проходит лечение психического расстройства, могут привести к эмоциональному истощению, передает «Вечерняя Москва».

    Абравитова отметила, что желание строить отношения с таким партнером может быть связано с разными психологическими механизмами. При этом долгосрочные отношения, по ее словам, способны обернуться повторяющимися болезненными переживаниями.

    Женщина может тратить силы на спасение и контроль партнера, терять уверенность в себе из-за его непредсказуемого поведения и винить себя в его проблемах. Психолог предупредила, что это не помогает справиться с прежней травмой, а приносит новые переживания.

    Абравитова посоветовала разобраться в причинах выбора таких партнеров. Если самостоятельно сделать это не получается, стоит обратиться к психологу.

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