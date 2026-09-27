Психолог Абравитова предупредила о рисках отношений с зависимым партнером

Клинический психолог Марианна Абравитова предупредила: отношения с партнером, который борется с зависимостью или проходит лечение психического расстройства, могут привести к эмоциональному истощению, передает «Вечерняя Москва» .

Абравитова отметила, что желание строить отношения с таким партнером может быть связано с разными психологическими механизмами. При этом долгосрочные отношения, по ее словам, способны обернуться повторяющимися болезненными переживаниями.

Женщина может тратить силы на спасение и контроль партнера, терять уверенность в себе из-за его непредсказуемого поведения и винить себя в его проблемах. Психолог предупредила, что это не помогает справиться с прежней травмой, а приносит новые переживания.

Абравитова посоветовала разобраться в причинах выбора таких партнеров. Если самостоятельно сделать это не получается, стоит обратиться к психологу.