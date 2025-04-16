Проект «Агроагрегатор» запустят в Нижегородской области этим летом

В июле–августе в Нижегородской области запустят проект «Агроагрегатор», который поможет фермерам поставлять продукцию в сетевые магазины. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на руководителя проекта торговой сети «Пятерочка» Сергея Клюйко.

По его словам, «Агроагрегатор» — это консолидатор фермерской продукции.

«Большое количество фермеров не могут довести свою продукцию до полок сетевых магазинов из-за небольших объёмов производства, отсутствия складов, электронной бухгалтерии, а также непонимания работы с сетями с точки зрения качества продукции. Проект „Агроагрегатор“ реализует X5 Group в течение полутора лет. Если в 2023 году у нас работал один Агроагрегатор, то сейчас уже 13», — пояснил Клюйко.

На начальном этапе компания будет сотрудничать с пятью фермерами, в том числе с Даниелом Чебану из Дивеевского округа. Его хозяйство производит суповой набор, а также выращивает картофель, морковь, яблоки и клубнику.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин добавил, что по итогам 2024 года 280 компаний получили упрощенный доступ их продукции на полку сетевых магазинов через «Агроагрегаторы».