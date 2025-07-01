Режим беспилотной опасности ввели в Ульяновской области

На данный момент еще в нескольких городах России ограничена работа аэропортов. Самолеты не могут приземлиться и вылететь из Саратова и Казани. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что запреты связаны с обеспечением безопасности полетов.
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