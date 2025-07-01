Режим беспилотной опасности ввели в Ульяновской области

В Ульяновской области введена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Русских.

«В Ульяновской области введен режим беспилотной опасности», — написал он.

Губернатор добавил, что в целях безопасности в ограниченном режиме будет работать и мобильный интернет.

Русских напомнил, что в аэропорту Ульяновска Баратаевка ранее ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На данный момент еще в нескольких городах России ограничена работа аэропортов. Самолеты не могут приземлиться и вылететь из Саратова и Казани. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что запреты связаны с обеспечением безопасности полетов.