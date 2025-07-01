Трамп пригрозил Маску «закрытием лавочки»

Американский президент Дональд Трамп порекомендовал предпринимателю Илону Маску вернуться в ЮАР, после того как миллиардер раскритиковал законопроект о расходах и налогах. Об этом глава США заявил в соцсети Truth Social.

«Илон, может быть, получает больше субсидий, чем любой другой человек в истории. Без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой — в Южную Африку», — написал он.

Трамп также отметил, что без господдержки бизнесов Маска Штаты сэкономили бы много денег.

Ранее стало известно, что Маск прошелся с жесткой критикой по законопроекту Трампа, который получил название «Единый, большой, красивый». Бизнесмен назвал инициативу политическим убийством Республиканской партии.