Преподаватель «Московского долголетия» Скалько: 75% пожилых в возрасте 56-70 лет пользуются смартфонами

В современном мире почти никто не обходится без интернета и различных технологий. Исследование, проведенное крупным мобильным оператором совместно с проектом «Московское долголетие», выявило, что 75% респондентов в возрасте от 56 до 70 лет активно пользуются смартфонами. Об этом рассказал РИАМО преподаватель курса цифровой грамотности Святослав Скалько.

По его словам, существует множество гаджетов, которые могут быть полезны для пожилых людей. В дополнение к смартфонам, стоит отметить «умные часы», позволяющие отслеживать количество шагов, а также контролировать пульс и артериальное давление. Эти функции помогают следить за общим состоянием здоровья.

Святослав Скалько также указал на преимущества «умных» колонок, которые работают с голосовыми командами и могут воспринимать речь даже из дальнего угла комнаты, добавило «АБН24».