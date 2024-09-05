Премьер Малайзии Анвар Ибрагим: ИИ должен представлять универсальные ценности

Технологии искусственного интеллекта не могут представлять специфическую систему ценностей. Она должна быть универсальной, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью RT и РИА Новости.

По его словам, формирование нейросетей должно быть всесторонним или по крайней мере более многогранным. Исследованиями уже доказано, что, например, в системе ценностей ИИ белым отдается предпочтение перед темнокожими.

В целом этико-ценностная проблематика выражена сейчас сильнее, отметил Анвар Ибрагим.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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