Премьер Малайзии Анвар Ибрагим: ИИ должен представлять универсальные ценности

Технологии искусственного интеллекта не могут представлять специфическую систему ценностей. Она должна быть универсальной, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью RT и РИА Новости.

По его словам, формирование нейросетей должно быть всесторонним или по крайней мере более многогранным. Исследованиями уже доказано, что, например, в системе ценностей ИИ белым отдается предпочтение перед темнокожими.

В целом этико-ценностная проблематика выражена сейчас сильнее, отметил Анвар Ибрагим.