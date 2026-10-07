Педагог Соляных заметил, что родители формируют привычки детей личным примером

Подросткам с зависимостью от коротких видео сложнее связывать сегодняшние усилия с результатами в будущем. Такую связь выявили китайские ученые в исследовании с участием более 1,5 тысячи старшеклассников, сообщает Свободная пресса .

Wall Street Journal рассказал об исследовании «перспективы будущего» — способности понимать, как нынешние действия влияют на дальнейшую жизнь. Чем сильнее школьники зависели от коротких видео, тем слабее была эта связь.

Ролики в TikTok, Reels и YouTube Shorts дают мгновенную награду почти без усилий. На этом фоне подросткам сложнее отказаться от удовольствия сейчас ради далекой цели.

Учитель русского языка и литературы онлайн-школы «Синергия» Александра Соляных подчеркнула роль семьи. Если родители после работы смотрят телевизор и листают соцсети, ребенок может повторять их поведение после школы.

«Невозможно привить ребенку любовь к чтению только словами. Важен пример родителей. Отсюда формируются привычка и дисциплина», — пояснила Соляных.

Педагог назвала зависимость от скроллинга проблемой не только школьников, но и всего человечества. По ее словам, родители прежде всего определяют подход к ее решению в семье.