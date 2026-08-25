МВД объяснило, что делать после ввода данных карты на фишинговом сайте

МВД: в случае ввода данных карты на фишинговом сайте ее необходимо заблокировать

Банковскую карту необходимо заблокировать и перевыпустить, если пользователь передал ее реквизиты на фишинговом сайте. Об этом сообщили в пресс-службе УОБК МВД.

Если пользователь успел заполнить форму, но не указал CVC/CVV-код и не подтвердил операцию кодом из СМС или push-уведомлением, достаточно закрыть страницу. В этом случае введенные сведения не попадут к мошенникам.

«Если вы подтвердили действие кодом или ввели CVC/CVV, заблокируйте карту», — посоветовали в ведомстве.

После блокировки МВД рекомендовало проверить историю операций в банковском приложении и оформить перевыпуск карты. При этом банковский счет и находящиеся на нем средства сохраняются, а реквизиты карты меняются.

Если деньги уже списали, необходимо сохранить ссылку на фишинговый ресурс, скриншоты, уведомления и переписку. Материалы нужно передать в банк для оформления спорной операции и одновременно обратиться в полицию.

Правоохранители также советуют проверить активные сеансы в сервисах и сменить пароли, если они совпадают с банковским. Дополнительно необходимо проверить устройство антивирусом.

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