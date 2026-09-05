Мошенники нашли новый способ обманывать россиян: как защитить себя и семью

Аферисты начали обманывать россиян через схему с домовыми чатами

Мошенники придумали еще одну схему для обмана россиян. Теперь аферисты представляются работниками «Мосэнергосбыта». Как защитить себя от новой угрозы и как предостеречь членов семьи от такой уловки, разобрался 360.ru.

Злоумышленники создают фальшивые чаты, в которых якобы состоят жильцы всего дома. Они выбирают жертв адресно и делают рассылку с приглашением.

В беседе боты и фейковые аккаунты имитируют активную деятельность. Темы подобраны типичные — участники обсуждают тарифы и перерасчеты платежей.

В определенный момент один из администраторов, представляющийся специалистом «Мосэнергосбыта», предлагает жильцам оформить скидку на оплату коммунальных услуг.

Для получения «льготы» пользователю отправляют ссылку на сторонний бот, замаскированный под государственный сервис. Внутри ресурса человека просят ввести полученный по SMS код либо нажать кнопку «поделиться номером», что позволяет преступникам перехватить контроль над профилем.

В некоторых случаях клик по ссылке запускает скачивание вредоносного файла, который заражает устройство вирусом и считывает сохраненные логины и пароли.

Чтобы уберечься от киберпреступников, специалисты рекомендуют игнорировать любые ссылки из сторонних диалогов. Все бытовые вопросы нужно решать через официальные порталы ведомств.

Настоящие представители управляющей компании никогда не запрашивают одноразовые коды подтверждения через сторонние приложения.

Ранее в МВД перечислили признаки интернет-мошенничества.