Вице-спикер Госдумы Чернышов посоветовал удалять сообщения с использованными кодами

Использованные коды от «Госуслуг», банков и других сервисов лучше удалять после завершения операции, посоветовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Сообщения могут помочь мошенникам собрать сведения о владельце телефона, сообщает RT .

Чернышов пояснил, что код действует ограниченное время и предназначен для конкретной операции. Пока срок не истек, злоумышленники могут попытаться его перехватить или выманить у пользователя.

Кроме того, по СМС можно определить, какими банками, маркетплейсами, операторами связи и государственными сервисами пользуется человек. Эти данные мошенники могут использовать для убедительной легенды при звонке или сообщении.

Парламентарий рекомендовал отключить показ текста СМС и пуш-уведомлений на заблокированном экране, а смартфон защитить паролем или биометрией. Перед продажей устройства следует удалить данные и сбросить его до заводских настроек.

Если код пришел без запроса, удалять его сразу не стоит. Нужно проверить сервис через официальное приложение или сайт, не переходя по ссылкам из сообщения. Действующие и резервные коды нельзя пересылать, хранить в заметках или сообщать собеседникам. Для входа в сервисы лучше выбирать пуш-уведомления, приложение-аутентификатор или аппаратный ключ, если такие способы доступны.