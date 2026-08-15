МВД рекомендовало отключать персонализированные ответы на умной колонке

Пользователям умных колонок стоит отключать функцию персонализированных ответов, очищать историю запросов и регулярно обновлять программное обеспечение для защиты личных данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что умная колонка сохраняет информацию о запросах и на ее основе формирует профиль пользователя. Эти сведения могут использовать для адресной рекламы. Для защиты конфиденциальности МВД рекомендует отключить функцию персонализированных ответов.

Кроме того, владельцам устройств посоветовали отказаться от покупок товаров с помощью голосовых команд и не подключать колонку к управлению потенциально опасными приборами. Такая мера особенно важна в домах, где есть дети.

После настройки устройства в МВД рекомендуют изменить имя, включить многофакторную аутентификацию и установить надежный пароль. Регулярное обновление программного обеспечения также помогает снизить риски, связанные с возможными киберугрозами.

Преподаватель РТУ МИРЭА Игорь Котилевец ранее заявил, что заводские пароли умных устройств уже известны мошенникам и могут открыть им доступ к домашней сети.