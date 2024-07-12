Организация «Колесница» проведет фестиваль равных возможностей в Пушкино 8 августа

Общественная организация инвалидов «Колесница» проведет Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». Мероприятие состоится 8 августа в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино.

Организаторы приглашают на фестиваль людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, а также участников подмосковной программы «Активное долголетие». В рамках мероприятия пройдут концерты и мастер-классы. Все желающие смогут посетить выставку технических средств реабилитации.

Почетными гостями фестиваля станут люди с инвалидностью, получившие ранения в ходе СВО. Также пройдут встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества. В конце мероприятия участников наградят дипломами, а победителей соревнований — призами.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».