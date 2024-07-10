Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа

Фото: Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница»

Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 8 августа. Гостей ждут концертная программа, спортивные состязания, мастер-классы, выставка средств реабилитации и многое другое.

Почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате боевых действий в зоне СВО.

Российские компании представят технические средства реабилитации инвалидов, а участники фестиваля смогут ознакомиться с новинками реабилитационной индустрии.

​Стать участником фестиваля может любой желающий. Опробовать современные средства смогут люди с инвалидностью из Московской области, участники программы «Активное долголетие» и инвалиды-колясочники из разных регионов России и Белоруссии.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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