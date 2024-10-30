Организаторов незаконной миграции лишат имущества, денег и ценностей

За организацию незаконной миграции в России начнут лишать имущества, денег и ценностей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Закон о конфискации приняли 30 октября. Документ вносит изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса. Количество преступлений в сфере миграции растет, напомнил Володин. В 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года.

«Принятым решением устанавливается: полученное в результате организации незаконной миграции, — деньги, имущество и ценности — подлежит конфискации», — сказал спикер ГД.

Накануне Госдума приняла законопроект, по которому работа в статусе нелегального мигранта станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений.