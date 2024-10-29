Нелегальных мигрантов будут наказывать за преступления строже

Госдума приняла законопроект, по которому работа в статусе нелегального мигранта будет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

«В этом году число таких преступлений увеличилось в три раза — до восьми тысяч эпизодов», — заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ссылаясь на информацию от Следственного комитета.

Кроме того, сайты, предлагающие незаконные услуги мигрантам, разрешили блокировать, не дожидаясь постановления суда. Депутат Ирина Яровая добавила, что Госдума не остановится на этих мерах.

Ранее правоохранительным органам пообещали дать возможность контролировать маршрут высылаемых из России нелегальных мигрантов вплоть до границы. Этот порядок вступит в силу уже в следующем году.