«Одноклассники» начали скрывать сообщения от незнакомых пользователей

Фото: РИА «Новости»

Разработчики соцсети «Одноклассники» создали специальный раздел для сообщений от незнакомцев. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В соцсети появилась специальная настройка, которая устанавливает ограничение на добавление пользователя в группу или чаты. Благодаря этим обновлениям на сайте минимизируются навязчивое общения и спам.

В пресс-службе объяснили, что в раздел «Запросы» будут попадать все сообщения от посторонних, даже в том случае, если с ними есть общие знакомые.

Ранее аналитики социальной сети «Одноклассники» и сервиса «СберПодбор» выяснили, что почти половина работодателей считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме. Примерно 40% компаний обращают внимание на увлечения потенциальных работников, сообщил RT.

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте