«Одноклассники» начали скрывать сообщения от незнакомых пользователей

Разработчики соцсети «Одноклассники» создали специальный раздел для сообщений от незнакомцев. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

В соцсети появилась специальная настройка, которая устанавливает ограничение на добавление пользователя в группу или чаты. Благодаря этим обновлениям на сайте минимизируются навязчивое общения и спам.

В пресс-службе объяснили, что в раздел «Запросы» будут попадать все сообщения от посторонних, даже в том случае, если с ними есть общие знакомые.

Ранее аналитики социальной сети «Одноклассники» и сервиса «СберПодбор» выяснили, что почти половина работодателей считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме. Примерно 40% компаний обращают внимание на увлечения потенциальных работников, сообщил RT.