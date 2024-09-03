«СберПодбор» и «Одноклассники»: 40% российских компаний считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме

Около 40% российских компаний считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме. Работодатели отмечают, что информация об увлечениях соискателей свидетельствует об их всестороннем развитии. Об этом рассказали аналитики сервиса «СберПодбор» и социальной сети «Одноклассники» после проведенного опроса, написал «ФедералПресс» .

Часть работодателей считают, что наличие хобби не всегда важно для работы, другие же полагают, что это зависит от профессии. Некоторые опрошенные отметили, что наличие увлечений у соискателя не имеет значения.

Аналитики также выяснили, что у каждого второго пользователя «Одноклассников» какое-то хобби присутствует.