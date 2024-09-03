«СберПодбор» и «Одноклассники»: 40% российских компаний считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме

Около 40% российских компаний считают важным заполнение графы «Хобби» в резюме. Работодатели отмечают, что информация об увлечениях соискателей свидетельствует об их всестороннем развитии. Об этом рассказали аналитики сервиса «СберПодбор» и социальной сети «Одноклассники» после проведенного опроса, написал «ФедералПресс».

Часть работодателей считают, что наличие хобби не всегда важно для работы, другие же полагают, что это зависит от профессии. Некоторые опрошенные отметили, что наличие увлечений у соискателя не имеет значения.

Аналитики также выяснили, что у каждого второго пользователя «Одноклассников» какое-то хобби присутствует.

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