Нейросеть «Городовой» помогла найти 59 незаконных кондиционеров в петербургском Колпино

В Северной столице благодаря искусственному интеллекту «Городовой» зафиксировали 59 нарушений на фасаде нежилого дома. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

По данным организации, нейросеть обнаружила незаконный кондиционер, установленный на лицевой стороне здания в Колпино. Размещение устройства на фасаде, который виден с площадей и улиц, считается нарушением правил благоустройства. Всего их насчитали 59 штук.

Владелец строения получил штраф за установку одной сплит-системы. Он не стал дожидаться наказания за оставшиеся аппараты и демонтировал их.