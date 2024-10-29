Нейросеть «Городовой» помогла найти 59 незаконных кондиционеров в петербургском Колпино

В Северной столице благодаря искусственному интеллекту «Городовой» зафиксировали 59 нарушений на фасаде нежилого дома. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.
По данным организации, нейросеть обнаружила незаконный кондиционер, установленный на лицевой стороне здания в Колпино. Размещение устройства на фасаде, который виден с площадей и улиц, считается нарушением правил благоустройства. Всего их насчитали 59 штук.
Владелец строения получил штраф за установку одной сплит-системы. Он не стал дожидаться наказания за оставшиеся аппараты и демонтировал их.
Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Видном
Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян
Школу на 1100 мест построят в поселке Свердловском к 2026 году
Воспитателя детсада в Солнечногорске заподозрили в грубом обращении с детьми
Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Ленинском округе
Сборная Серпухова выиграла 18 медалей на всероссийском турнире по плаванию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте