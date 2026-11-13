Соцфонд раскрыл, как повысится фиксированная часть пенсии в 2027 году

Соцфонд: фиксированная часть пенсии в 2027 году вырастет до 10,2 тысячи рублей

В феврале в России пройдет индексация страховых пенсий на 6,8%, после этого фиксированная выплата вырастет до 10,2 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда.

«Это напрямую повлияет на размер надбавок для отдельных категорий пенсионеров. Например, для тех, кто достиг 80 лет или имеет первую группу инвалидности», — отметили в Соцфонде.

Для таких пенсионеров выплата увеличится почти до 20,5 тысячи рублей в месяц. Также повысятся надбавки за северный и сельский стаж и за содержание близких родственников.

Вторую индексацию на 3,3% запланировали на 1 апреля.

В итоге средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 30,2 тысячи, выплаты работающим также увеличатся.

Ранее Соцфонд сообщил о повышении пенсионных выплат некоторым категориям граждан. Летчики-испытатели получили на 10,6 тысячи рублей больше, чем годом ранее.