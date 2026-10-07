360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Московское областное УФАС России возбудило дело по факту распространения рекламы образовательных услуг

    Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении ему в мессенджере сообщения с рекламой образовательных услуг.

    По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении физического лица возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

    В случае установления вины физического лица ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

    Интересно

    Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

    Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

    Читайте также

    Маткапитал, пособия и доплаты: что изменится для семей с детьми с 2027 года

    «Я без этого не могу». Блокадник Михаил Гершман в 91 год стал героем «Атомного забега» в Ленобласти

    Порядок медосвидетельствования водителей в России изменится

    Из Приморья на передовую отправили 2,2 тонны гумпомощи

    Путин одобрил цифровизацию архивов истории городов России

    Умер народный художник России Шалва Бедоев

    Сезон маслят в разгаре. Где собирать эти грибы и что из них приготовить

    Oksana Korol/Business Online

    «Есть любые специалисты». Центр семейной медицины «ЛАЙТМЕД» в Домодедове высоко оценили врачи и пациенты

    пресс-служба Центра семейной медицины «ЛАЙТМЕД»

    Звонок из ФСБ после похода в гипермаркет: как распознать новую уловку аферистов

    Путин поздравил АвтоВАЗ с началом серийного выпуска Lada Azimut

    В России с 1 октября изменятся обязанности для маркетплейсов

    Москвичам пообещали солнце и тепло в конце сентября