Мягкие игрушки оказались грязнее сиденья унитаза

Исследователи взяли мазки с разных предметов, среди которых плюшевые игрушки, одеяла, мусорные ведра и сидения унитазов.

«Результаты шокировали: 43% проверенных одеял и 29% мягких игрушек имеют загрязнение выше 1000 единиц. Для сравнения: сиденье унитаза — 864 единицы, мусорное ведро — 294», — сообщило издание.

На мягких игрушках ученые обнаружили опасные бактерии — золотистый стафилококк и кишечная палочка. У детей эти бактерии могут вызвать серьезные инфекционные заболевания. Также в игрушках скапливаются пылевые клещи и плесень, которые могут спровоцировать астму и аллергию.

Роскачество стандартизирует детские игрушки, так как не все из них соответствуют семейным ценностям. Из продажи в первую очередь планируют убрать игрушки, которые изготовлены из некачественных материалов.