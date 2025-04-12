Игрушки решили стандартизировать. ГОСТ поможет уберечь психику детей

Роскачество стандартизирует детские игрушки, так как не все из них соответствуют семейным ценностям. Учительница начальных классов Алина Клейменова рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой, какие именно изделия стоит убрать с полок российских магазинов и почему.

«Но тут от родителей тоже многое зависит, как мы преподносим ребенку игрушку. К примеру, у меня есть ученик, который приносит в школу детское оружие. И дома ему должны объяснить, что это за игрушка», — пояснила учительница.

По словам Клейменовой, пока сложно представить, по каким именно критериям будут маркировать игрушки. Однако есть изделия для детей, которые, например, смущают своим внешним видом.

В качестве примера одной из патриотических игрушек она привела Чебурашку. Клейменова предположила, что герои советских мультфильмов могут получить теперь второе рождение.

«В вопросе маркировки, может быть, идет акцент на игрушки, приходящие в нам из иностранного контента. Сейчас очень много производителей основываются на таких мультсериалах, как „Человек-паук“ и так далее. А это же все равно не российская тема», — отметила собеседница 360.ru.

По мнению Клейменовой, из продажи в первую очередь нужно убрать игрушки, которые изготовлены из некачественных материалов. На рынке должно появиться больше добрых игрушек, приносящих только положительные эмоции.

«Свою роль играет и современный контент, который видят наши дети. Нужно обезопасить их психику», — резюмировала педагог.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина ранее раскритиковала продажу кукол с игрушечными гробами. Она предположила, что такие игрушки могут негативно влиять на детей младшего возраста.