Конкурс на капремонт теплосетей объявили в поселке Рыбное

Конкурс на проведение капитального ремонта участков тепловых сетей и системы горячего водоснабжения объявили в поселке Рыбное в Дмитровском округе. Конкурс проведут в электронной форме.
Подрядчику предстоит не только провести ремонтные работы, но и выполнить инженерные изыскания, а также разработать проектную документацию.
Проект реализуют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства выделят из бюджета Московской области и местного бюджета Дмитровского муниципального округа.
Согласно предварительному плану, все работы должны быть завершены в следующем году.
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