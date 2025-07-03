Конкурс на капремонт теплосетей объявили в поселке Рыбное

Конкурс на проведение капитального ремонта участков тепловых сетей и системы горячего водоснабжения объявили в поселке Рыбное в Дмитровском округе. Конкурс проведут в электронной форме.

Подрядчику предстоит не только провести ремонтные работы, но и выполнить инженерные изыскания, а также разработать проектную документацию.

Проект реализуют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства выделят из бюджета Московской области и местного бюджета Дмитровского муниципального округа.

Согласно предварительному плану, все работы должны быть завершены в следующем году.