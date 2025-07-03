Мобильный интернет ускорили для 100 тысяч жителей столичного региона

Жители 18 жилых комплексов Москвы и области получили возможность пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 200 мегабит в секунду. Благодаря современному оборудованию связь будет работать стабильно даже в пиковые часы.

Для этого инженеры «МегаФона» заранее спрогнозировали нагрузку на сеть и установили новые базовые станции на территории как уже существующих, так и строящихся кварталов.

Новая инфраструктура поддерживает технологии VoLTE и MIMO 2×2, что позволяет одновременно звонить и пользоваться мобильным интернетом, а также увеличивает пропускную способность сети.

«Мы продолжаем наращивать мощность сети, чтобы каждый абонент мегаполиса смог пользоваться всеми возможностями цифровой среды, где бы он ни находился», — отметил директор оператора по Москве и Московской области Виктор Югай.