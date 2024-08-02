«Мир 24»: в Ильин день следует избегать купания в водоемах

Сегодня православные вспоминают пророка Илию Фесвитянина. В этот день следует избегать купания в водоемах, сообщил сайт «Мир 24».

Предки верили, что так можно навлечь на себя беду. Также 2 августа не рекомендуется выпускать домашних животных со двора, собирать грибы и рыбачить. Кроме того, не стоит подолгу смотреть на свое отражение в зеркале.

Отмечается, что в Ильин день люди на Руси пели, танцевали, водили хороводы, играли и веселились.