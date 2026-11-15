Life.ru: мороз портит лекарства и электронику в припаркованной машине

Зимой из автомобиля стоит забирать еду, лекарства и гаджеты: холод может повредить их или лишить полезных свойств, сообщает Life.ru .

Вода при замерзании расширяется и может разорвать бутылку или банку газировки. Пиво замерзает уже при минус 2–3 градусах. Вздутые консервы следует выбросить, яйца с треснувшей скорлупой лучше не готовить, передает ОТР.

Большинство лекарств хранят при температуре от +15 до +25 градусов. Сиропы, капли и суспензии на морозе могут потерять свойства, а стеклянные ампулы — треснуть. Кремы расслаиваются, бытовая химия может разорвать упаковку. Аэрозоли хуже распыляются, замерзшие составы повреждают клапан.

Литий-ионные аккумуляторы на холоде временно теряют емкость. Зарядка замерзшей батареи может необратимо ее повредить. Телефон сначала стоит около двух часов подержать в тепле.

Карты на морозе становятся хрупкими, кожа грубеет и трескается. Музыкальные инструменты могут деформироваться.

Пусковое устройство и запасные батарейки для ключа лучше держать в тепле, размораживатель замков — в кармане, а не в бардачке. Щетку для снега стоит сушить дома. Трос, лопату, светоотражающий жилет, знак аварийной остановки и теплый плед можно оставить в машине.