Умер старообрядческий проповедник Игнатий Лапкин

Православный проповедник-старообрядец Игнатий Лапкин скончался в возрасте 87 лет. О его смерти сообщили последователи в телеграм-канале .

По их словам, в последнее время проповедник тяжело болел.

Лапкин родился 10 июня 1939 года в Алтайском крае в семье старообрядцев-беспоповцев. После окончания строительного техникума он служил на флоте. Именно в этот период, в 1962 году, прочитал Новый Завет и пришел к вере.

Позднее проповедник общался с представителями разных христианских течений, состоял в Русской православной церкви за границей, а затем объявил о переходе в Московский патриархат.

Широкую известность Лапкин получил благодаря видеозаписям проповедей в интернете. Его необычные и порой радикальные методы религиозного наставничества стали поводом для многочисленных обсуждений и интернет-мемов.

В мае известный иеромонах Роман умер в аэропорту Белграда.