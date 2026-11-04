В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей, которая может образоваться на дорогах в ночь на 5 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Предстоящей ночью и утром в четверг, 5 ноября, на дорогах местами гололедица», — заявили в Гидрометцентре.

По данным источника, желтый уровень будет действовать с 21:00 по московскому времени до 09:00.

Синоптики спрогнозировали, что предстоящей ночью в Московском регионе при облачной погоде местами могут пройти слабые осадки, температура составит от -1 до +1 градуса в столице и от -3 до +2 градусов по области. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в час.

Сегодня утром специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве будет облачная и ветреная погода. Температура составит +2…+4 градуса в городе, по области — 0…+5.