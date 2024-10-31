КС признал незаконными сроки давности по антикоррупционным искам прокуроров

Конституционный суд России запретил применять стандартный срок давности к искам по коррупционным правонарушениям. Они должны быть более продолжительными и регулироваться специальными правилами.

Фактически отсутствие сроков давности по коррупционным делам «в полной мере соответствует общественным потребностям в конкретных исторических условиях», решили в суде.

«Применение существующих сроков исковой давности и правил их течения к антикоррупционным искам также порождает ряд несовместимых с принципами правового государства негативных последствий», — сообщили в КС.

В частности, россияне могут воспринимать исковую давность в таком случае как отказ государства от защиты конституционного строя и демократии по прошествии времени. Кроме того, может появиться ложное убеждение, будто коррупционера освобождают от ответственности с сохранением незаконно полученного имущества или дохода.

Ранее Конституционный суд России рассмотрел обращение жительницы Санкт-Петербурга, которая заявила о нарушении прав ее сыновей. Женщина прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и родила мальчиков-близнецов, используя биологический материал своего умершего мужа. Но в назначении страховой пенсии по потере кормильца петербурженке отказали.