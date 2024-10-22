Слова Павла Дурова стали доводом в споре в КС о посмертно зачатых детях

Конституционный суд России рассмотрел обращение жительницы Санкт-Петербурга, которая заявила о нарушении прав ее сыновей. В ходе заседания представитель правительства в органе Михаил Барщевский вспомнил слова бизнесмена Павла Дурова о том, что он имеет как минимум 100 детей, сообщил РБК .

Женщина в суде заявила, что нижестоящие инстанции отказали ей в выплате страховых пенсий в связи с потерей кормильца, так как зачатые искусственным путем дети не успели стать иждивенцами отца, скончавшегося еще до их рождения.

Заявительница Мария и ее муж Антон заключили брак в 2013 году. В феврале 2016-го мужчина заморозил сперму, а в ноябре умер. В 2017 году вдова прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения и родила мальчиков-близнецов. Однако Марии отказали в назначении страховой пенсии по потере кормильца, хотя суд установил факт отцовства детей.

«Дуров делал заявление, что он сдает биоматериал и намерен стать отцом как минимум 100 детей. Любая женщина, исходя из выдвинутой заявителем правовой позиции, именно с этим аргументом может идти за пенсией по потере кормильца, если воспользуется его биоматериалом», — заявил Барщевский.

Однако представляющий интересы заявительницы адвокат назвал пример с Дуровым несостоятельным и отмел доводы Барщевского. Он указал, что бизнесмен был в качестве донора, а это уже другие правоотношения.

Дуров в июле рассказал, что он стал отцом свыше 100 биологических детей в 12 странах мира.