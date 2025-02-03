Путин поручил выделить землю под строительство приютов для животных

Путин поручил обеспечить выдачу земель НКО для постройки приютов для животных

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным некоммерческим организациям для строительства приютов для животных. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

Правительство должно разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и работу таких приютов. При необходимости следует внести соответствующие изменения в законодательство.

Путин утвердил список поручений по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума #МыВместе. Мероприятие прошло 5 декабря 2024 года. В числе поручений — сформировать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными в целях их защиты.

Ранее депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов предложил разрешить заключенным заводить питомцев. По его словам, мера поспособствует социализации осужденных и решению проблемы нехватки приютов для животных.