«Новые люди» объяснили необходимость разрешить заключенным заводить питомцев

Реализация идеи разрешить заключенным заводить животных поспособствует социализации осужденных. Об этом в обращении к Минюсту сообщил депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов.

По его словам, в России из 100 тысяч освобожденных 44 тысячи снова совершают преступления. Взаимодействие с домашними животными может стать дополнительной мерой социализации.

«Взаимодействие заключенных с животными положительно влияет на их психическое состояние и уровень агрессии, является мотивацией к хорошему поведению, способствует формированию навыков общения», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, разрешить заключенным заводить питомцев можно в качестве эксперимента в нескольких исправительных учреждениях.

«Животные могут быть взяты из приютов для бездомных животных, что также будет способствовать решению проблемы нехватки в России указанных приютов», — добавил Арапов.

Мера позволит уменьшить количество рецидивов, заключил депутат.