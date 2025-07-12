Парламент Турции создаст спецкомиссию после начала разоружения РПК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент республики сформирует спецкомиссию для юридического оформления начала процесса разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В Великом национальном собрании (парламенте) будет создана комиссия», — заявил турецкий лидер.
Он уточнил, что к созданию комиссии привлекут делегации партий Националистического движения (МНР) и DEM (прокурдской партии — прим. ред.). По его словам Эрдогана, Турция также будет щепетильна к проблемам курдских граждан в Ираке и Сирии.
Решение о роспуске РПК стало итогом длительного процесса, в ходе которого активное участие принимали турецкие власти. По мнению доктора политологии Университета Зальцбурга и эксперт Российского совета по международным делам Камрана Гасанова, роспуск политического объединения — это заслуга Эрдогана.