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    Юрист Хаминский объяснил риски покупки квартиры у иностранца

    Продавец-иностранец может оспорить продажу квартиры, сославшись на незнание русского языка. Одного такого заявления для отмены сделки недостаточно, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, сообщает RT.

    Хаминский пояснил, что в целом покупка квартиры у иностранца не рискованнее сделки с россиянином. Однако при признании договора недействительным покупатель может потерять право собственности. Ему придется вернуть жилье и взыскивать уплаченные деньги с продавца.

    По статье 178 Гражданского кодекса России суд может признать сделку недействительной, если существенное заблуждение продавца повлияло на его решение заключить договор. Суд должен оценить обстоятельства и доказательства, а не только заявление о незнании языка.

    Юрист посоветовал нотариально удостоверить договор, даже если закон этого не требует. Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл сделки и проверить соответствие договора их намерениям. Если продавец плохо знает русский язык, необходимо перевести договор и разъяснения нотариуса на понятный ему язык.

    Хаминский также рекомендовал сохранить документы об участии переводчика, обеспечить прозрачность безналичных расчетов и зафиксировать добровольное согласие продавца с условиями.

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