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    Производитель медицинских повязок из Сергиева Посада присоединился к нацпроекту

    Компания «Новые Перевязочные Материалы» из Сергиево-Посадского городского округа присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

    На предприятии прошло стартовое совещание с участием команды компании и специалистов Регионального центра компетенций Московской области.

    Пилотным потоком выбрано производство раневой повязки «ВоскоПран» с мазью. Специалисты РЦК вместе с сотрудниками предприятия проведут диагностику процесса, выявят потери и определят возможности для его оптимизации.

    К концу проекта предприятие планирует сократить время протекания процесса не менее чем на 15%, уменьшить объем незавершенного производства на 17% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 12%.

    Компания выпускает лечебные повязки и пластыри, ее продукция используется в российских медицинских учреждениях, представлена в крупных аптечных сетях и поставляется для нужд медицинских служб ряда российских ведомств.

    Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф. О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

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