Gorod55.ru: покупатель может проверить планировку и документы квартиры в новостройке до сделки

При выборе квартиры в новом доме важно оценить не только метраж и цену, но и сроки переезда, удобство комнат и условия покупки, сообщает gorod55.ru .

До просмотра стоит определить общую сумму с будущими расходами, допустимое время в дороге, минимальную площадь комнат и крайний срок переезда. В бюджет закладывают ремонт, технику, мебель и временное жилье. Передача ключей не означает, что квартира сразу готова к заселению.

Планировку проверяют с учетом расстановки мебели и проходов. Важны форма комнат, окна, стояки, вентиляционные короба и направление открывания дверей. Перенос мокрых зон и изменения несущих конструкций могут ограничивать технические требования и правила согласования.

Район полезно посетить утром, вечером и после дождя: оценить шум, пробки, освещение и подходы к дому. Внутри проверяют путь до квартиры, расположение лифтов и удобство входа с коляской. Планы территории помогут понять, не закроют ли будущие корпуса вид из окна.

В договоре сверяют название объекта, номер квартиры, площадь, отделку и срок передачи ключей. Условия изменения метража читают вместе с правилами перерасчета. Финальный выбор делают между двумя-четырьмя вариантами, сопоставляя расходы, дорогу и сроки переезда.