Глава «Донецкстали» Сыроватский: предыдущие управленцы не занимались развитием предприятий Донбасса

Глава филиала промышленной группы «Донецксталь» Владислав Сыроватский дал большое интервью сайту « Новороссия ». В ходе беседы он рассказал о состоянии и перспективах ведущих предприятий Донбасса.

По его словам, ранее на объектах не проводились капитальные ремонты. Кроме того, за импортным оборудованием осуществлялся неудовлетворительный уход.

«Когда мы „зашли“ на предприятия, то картина при инвентаризации получилась — говорю об этом прямо и откровенно — крайне печальная. Мы столкнулись с фактической остановкой предыдущим управляющим основных производств», — высказался Сыроватский.

Он указал на необходимость полноценной программы по восстановлению предприятий. Кроме того, требуется частичная модернизация производств.