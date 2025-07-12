Шеф-повара Ивлева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев попал в базу украинского националистического сайта «Миротворец»*. Он находится в реестре с 21 марта 2021 года.

В качестве причины создатели ресурса указали «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на территорию Крыма.

Ранее в списке «Миротворца»* появилось имя актрисы Светланы Ходченковой. Ее внесли в перечень из-за того, что она якобы нарушила украинскую границу. Также в списке оказались уехавшие из России актриса Чулпан Хаматова и певица Земфира **.

Первую обвинили в нарушении границы Украины при поездке в Крым, а вторую внесли в реестр из-за признания республики российской территорией.

* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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