Шеф-повара Ивлева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев попал в базу украинского националистического сайта «Миротворец»*. Он находится в реестре с 21 марта 2021 года.
В качестве причины создатели ресурса указали «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» на территорию Крыма.
Ранее в списке «Миротворца»* появилось имя актрисы Светланы Ходченковой. Ее внесли в перечень из-за того, что она якобы нарушила украинскую границу. Также в списке оказались уехавшие из России актриса Чулпан Хаматова и певица Земфира **.
Первую обвинили в нарушении границы Украины при поездке в Крым, а вторую внесли в реестр из-за признания республики российской территорией.
* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Шеф-повара Ивлева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
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